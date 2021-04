Torna a Piacenza la rassegna “Primavera ad Arte”, promossa da Museo Kronos della Cattedrale di Piacenza, CoolTour Piacenza e Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio

Lunedì 12 aprile, ore 21, Visita virtuale guidata «STORIA DEL MONASTERO DI SAN SISTO»

Con l’avvicinarsi dell’inaugurazione della mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza», questa nuova visita virtuale guidata condurrà alla scoperta della storia dell’antico cenobio benedettino dalla sua fondazione ai giorni nostri, passando per la Madonna Sistina e le campagne napoleoniche. L’evento online è ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c. in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio. È obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera accanto al nome dell’evento. La partecipazione è gratuita.

Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com