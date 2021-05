Visita virtuale “Il tesoro di San Sisto: le meraviglie del presbiterio”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» (piacenzapace.it/primavera) tornano gli appuntamenti con le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c. in occasione dell’imminente apertura della mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza».

L’evento virtuale fa parte di una serie di incontri di avvicinamento alla nuova mostra in uno dei gioielli di Piacenza: i partecipanti verranno condotti nel cuore artistico della Chiesa di San Sisto, dove un tempo era collocata la Madonna Sistina di Raffaello. Vedremo il magnifico coro e le sue tarsìe di rara bellezza, gli intagli del valsesiano Sceti per l’apparato ligneo (tra cui la maestosa cornice che ospita la copia della celebre opera raffaellesca) e le grandi tele che rientrano nel programma decorativo cinquecentesco.