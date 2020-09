GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2020, ore 21

VISITA VIRTUALE «LA PESTE: TRA SUPERSTIZIONE, MEDICINA E FEDE»

Per le Giornate di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico un nuovo appuntamento con le visite virtuali: in questa data vivremo un racconto “a distanza”, ognuno dalle proprie abitazioni, di quello che fu un flagello in varie epoche del nostro passato: la peste. Lo faremo attraverso testimonianze custodite dal complesso della Cattedrale, dagli Archivi storici diocesani e dalla Biblioteca del seminario e, più in generale, dal nostro territorio.

La partecipazione è gratuita. La visita si terrà tramite la piattaforma ZOOM. È necessaria l’iscrizione per garantirsi un posto. Esiste infatti il limite massimo di 100 partecipanti alla riunione. Il link per il collegamento verrà inviato via e-mail il giorno della visita a coloro che si saranno iscritti, da usare dalle 20:40 alle 20:50. Coloro che non si saranno connessi per le 21 potrebbero subire la perdita del posto prenotato.

Per iscriversi seguire il seguente link e compilare i campi richiesti: www.piacenzapace.it/event/virtuale-peste. Si raccomanda di iscriversi con indirizzo e-mail, cognome e nome con i quali effettivamente ci si colle- gherà la sera della visita. Per risolvere eventuali problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a: cooltour2.0@gmail.com