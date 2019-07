Visite guidate alla chiesetta di S.Anna alla Perduca

Domenica 28 luglio, in occasione dell’attesa “Festa della Perduca” (Val Trebbia), sarà possibile anche partecipare a una visita guidata alla suggestiva chiesetta di Sant’Anna.

La festa prevede stand gastronomici con piatti tipici piacentini, musica live e serate danzanti e le celebrazioni religiose in chiesa. Nel pomeriggio di domenica, CoolTour guiderà alla scoperta dell’edificio sacro alle ore 16, tour replicabile alle ore 16:45. La visita guidata è a pagamento (3 euro) con prenotazione obbligatoria (per garantirsi il posto). L’evento nasce in collaborazione con la proloco “Amici di Perduca e Donceto” e “Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza”. Un ringraziamento va a Don Giampiero Esopi.

Per prenotare o per informazioni sulla visita si può chiamare il 331 4606435 o scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com. L’appuntamento è davanti alla chiesa alle 15:45 per iscriversi e versare la quota.