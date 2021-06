Mentre continuano e si estendono ulteriormente i lavori di restauro, restyling e ristrutturazione del patrimonio architettonico dell’Opera Pia Alberoni sito in San Lazzaro, con il migliorare delle condizioni della pandemia da covid-19, e l’arrivo della bella stagione, la Galleria Alberoniinsieme a Piacenza Jazz Club propone, dal 21 giugno al 3 luglio 2021 un intenso programma di iniziative culturali fatto di concerti jazz che si terranno nello splendido parco alberoniano e di visite guidate e proiezioni, per conoscere e approfondire alcuni aspetti della lunga storia dell’Istituzione di San Lazzaro e del suo immenso patrimonio culturale.

Tutte le iniziative proposte dalla Galleria Alberoni prevedono la prenotazione obbligatoria che si potrà effettuare al seguente recapito telefonico: 3349790207. (Per info: uffici@operapiaalberoni.it). Le visite e tutte le iniziative culturali si terranno nel rispetto dei protocolli anticovid 19. Sarà pertanto necessario l’uso della mascherina e il numero di persone ammesse a ogni iniziativa è fortemente contingentato. Ogni istruzione necessaria sarà data telefonicamente all’atto della prenotazione. Il ritrovo è sempre all’ingresso della Galleria Alberoni (con eccezione per l’iniziativa del giorno 29 giugno). Ogni evento culturale si concluderà in tempo per permettere ai partecipanti di assistere al concerto jazz programmato nel parco.

Martedì 29 giugno 2021, ore 19

Vittorio Gandolfi. Dalla città alla Galleria Alberoni

Visita guidata in bicicletta alla scoperta degli edifici progettati dal celebre architetto

Partenza ore 19.00, Chiesa Madonna Immacolata di Lourdes (Viale Pubblico Passeggio n. 24). Itinerario: Itis Piacenza, Quartiere Ina, Ex Caserma Vigili del Fuoco, Galleria Alberoni. A cura di Claudia Marchionni, in collaborazione con Associazione Velòlento. Partecipazione gratuita – Prenotazione obbligatoria tel. 3349790207

Martedì 29 giugno l’evento culturale proposto dalla Galleria Alberoni è particolarmente originale. Si tratta infatti di una visita guidata in bicicletta alla scoperta delle realizzazioni piacentine di Vittorio Gandolfi, celebre architetto che progetto e realizzò anche la Galleria Alberoni. Gandolfi è stato uno dei più significativi architetti razionalisti della seconda generazione e nella sua carriera firmò importanti progetti tra Piacenza, Salsomaggiore, Parma e Milano; in quest’ultima città il cosidetto Pirellino, l’aeroporto di Malpensa (corrispondente oggi al terminal n. 2) e gli sviluppi e le modifiche del dell’aeroporto di Linate.

La biciclettata permetterà di entrare e visitare la Chiesa Madonna Immacolata di Lourdes sul Pubblico Passeggio, dalla quale parte il percorso, vedere l’esterno dell’Istituto scolastico Itis, il quartiere INA, l’ex caserma dei Vigili del Fuoco (anch’essa dall’esterno), per giungere poi alla Galleria Alberoni, visitandola dal punto di vista architettonico. Sono tutti palazzi progettati da Vittorio Gandolfi. Guida il percorso Claudia Marchionni; l’itinerario in bicicletta è accompagnato dall’Associazione Velòlento. Seguirà nel parco del Collegio il concerto #Redingproject.