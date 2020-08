Riparte una nuova stagione di appuntamenti FAI (Fondo Ambiente Italiano) nella provincia di Piacenza con iniziative organizzate per tutto il mese di settembre

Domenica 27 settembre

Vivi il tuo Giardino sul Po al Guado di Sigerico

Una giornata al Guado di Sigerico di Calendasco con tante iniziative a cura della Delegazione FAI di Piacenza per vivere e riscoprire un luogo ricco di storia e bellezza lungo la via Francigena, sito candidato all’attuale censimento de I Luoghi del Cuore del FAI www.iluoghidelcuore.it. Durante la giornata, dalle 10 alle 18, saranno proposte diverse attività tra cui: gite in barca per attraversare il fiume e scoprire la sponda lodigiana con Corte Sant’Andrea, visite guidate per conoscere le storie dei pellegrinaggi e l’importanza millenaria del Guado di Sigerico, un rilassato pranzo con Pic-Nic a contatto con la natura sulle rive del Grande Fiume, lezioni di Yoga sul prato a cura della maestra Beatrice Merli e attività per i bambini per vivere insieme una giornata di riscoperta della riva fluviale di Calendasco, tra natura, storia e benessere.

Lo splendido e speciale giardino sulle rive del Grande Fiume si potrà raggiungere in autonomia in bici direttamente da Piacenza, o dai paesi limitrofi, oppure in auto lasciandola al parcheggio che si trova prima di salire l’argine del fiume (Località Soprarivo, 29010 – Calendasco). Pic-Nic e punto ristoro a cura del circolo Biffulus. Iniziativa aperta a tutti con attività a contributo minimo. Per informazioni e prenotazioni scrivere a piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it entro giovedì 24 settembre.