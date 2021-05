“Volti dipinti e volti di pietra” – Passeggiata urbana per bambini e famiglie

Nell’ambito del programma di «Primavera ad arte» 2021, il Museo Kronos e CoolTour s.c. organizzano passeggiate urbane per i più piccoli, percorsi tematici destinate a bambini e famiglie per scoprire divertendosi storia e curiosità della nostra città.

Venerdì 14 maggio, con ritrovo alle ore 16.45 presso il sagrato della Cattedrale, è in programma «Volti dipinti e volti di pietra», un percorso che farà scoprire giocando meravigliosi dipinti e sculture delle nostre chiese, per arrivare a riconoscere e distinguere un santo da un altro. Le diverse iconografie, infatti, regalano preziosi indizi per individuare i soggetti delle pitture e offrono piccoli suggerimenti sulle vite e i miracoli compiuti da queste straordinarie figure.