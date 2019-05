“Weekend green” nei Castelli del Ducato

Nei Castelli del Ducato, dal 31 maggio al 2 giugno, è in programma un “weekend green” tra Parma, Piacenza e Reggio.

Di seguito gli eventi in provincia di Piacenza

Domenica 2 giugno, Rocca e Castello di Agazzano (PC) – GIARDINI VERDI TRA FIORI E MITI AL CASTELLO DI AGAZZANO

Attraverso la passeggiata nel giardino del Castello di Agazzano si scopriranno i significati dei fiori e le storie di miti dimenticati. Il giardino offre uno splendido esempio delle realizzazioni alla francese in cui sempreverdi, rose di diverse specie, cedri del libano convivono in una cornice di vialetti e aiuole. Le statue fanno da guardiani eterni.

Costo 5 Euro

info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Domenica 2 giugno, Castello di Gropparello (PC) – PARCO DELLE FIABE

Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce millenarie e alberi secolari.

Accompagnati da guide in costume lungo il percorso, i ragazzi vengono coinvolti nell’immaginario fiabesco del medioevo del popolo minuto, le cui radici affondano in realtà remote che si perdono nella notte dei tempi. I ragazzi vivranno anche una fantastica ed entusiasmante avventura insieme ai personaggi del bosco.

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo con percorso alternativo

Costo della manifestazione:

Adulti: 22,00

Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00

Gratuito: 0-2 anni

Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Domenica 2 giugno, Borgo di Vigoleno (PC) – I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE 2019 (dalle 10 alle 18)

I Mercatini delle Meraviglie, nascono dalla volontà di proporre a turisti e frequentatori del borgo di Vigoleno opere fatte a mano da artisti e creativi, in un tempo dove più spesso

si trovano oggetti creati in serie e sempre meno quelli unici e originali della tradizione artigiana.

Saranno cinque gli appuntamenti che quest’anno vedranno protagoniste le opere dell’ingegno creativo, nel piccolo borgo medioevale di Vigoleno.

Si potranno ammirare: colorati oggetti in découpage tridimensionale, cucito creativo, bigiotteria ad uncinetto, creazioni in vimini o in terracotta, opere in legno e tante altre novità tutte da scoprire.

Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Sabato 1 e domenica 2 giugno, Castello di Rivalta (PC)- LE TAVOLE DI UN’ANTICA FAMIGLIA PIACENTINA- VIAGGIO IN EUROPA-I COSTUMI DI ARTEMIO CABASSI

Per la terza volta il conte Orazio Zanardi Landi mette in mostra un importante patrimonio della sua famiglia: 104 vedute ottiche originali del 1700.

Si tratta di incisioni dai colori molto vivaci, che rappresentano strade e piazze delle principali città europee: le finestre degli edifici rappresentati sono appositamente traforate e coperte da carte colorate, così che, una volta spenta la luce, le vedute, retroilluminate, si trasformino in una visione notturna della stessa scena.

La seconda esposizione di pezzi unici appartenuti alla famiglia dei Conti Zanardi Landi comprende una collezione di nappe, organze, merletti, argenti, cristalli e porcellane rare. Non si tratta di un’esposizione museale di oggetti preziosi ma della ricostruzione del percorso storico della famiglia dei Conti Zanardi Landi attraverso le vere “mise en place” che la famiglia ha utilizzato nei secoli sulle proprie tavole.

Completa il percorso una mostra di abiti affidata al grande costumista e disegnatore d’alta moda Artemio Cabassi, prestigioso nome del mondo teatrale e lirico sia nazionale che internazionale. Gli abiti sono ispirati al romanzo storico “Bianchina Landi e la cacciata di Galeazzo Visconti”, ambientato proprio all’interno del Castello di Rivalta.

In occasione delle mostre il percorso di visita si arricchirà di alcune sale solitamente inaccessibili.

Sarà inoltre possibile gustare, presso il bistrot di Rivalta, il tipico piatto della famiglia Zanardi Landi, i “Ravioli ripieni di pere e gorgonzola”.

Orari visite guidate:

• lunedì e martedì solo su prenotazione (tariffa 14 euro a persona + 25 euro per la visita guidata in italiano o 35 euro per la visita guidata in inglese)

• mercoledì, giovedì e venerdì: ore 11.00 e 15:30

• sabato: ore 11:00, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00*

• domenica: ore 10:30, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00*

*inizio ultima visita guidata

Costo della manifestazione a persona:

intero: 14 euro

ridotto tesserati (Touring Club, Camperlife, Passaporto del Ducato, Museo delle Cere, Giornalisti, Insegnanti): 13 euro

ridotto bambini (dai 6 ai 12 anni): 9 euro

tariffa famiglia (n° 2 adulti e n° 2 bambini paganti): 37 euro (un bambino non paga)

ridotto terzo figlio: 5 euro

gratuiti: bambini sotto i 6 anni, disabili

Altre attività non incluse nel prezzo del biglietto:

• possibilità di pranzare presso il Bistrot del Borgo di Rivalta, che per l’occasione proporrà un tradizionale piatto della famiglia Zanardi Landi “Ravioli ripieni di pere e gorgonzola”

• pacchetti con pernottamento presso hotel “Residenza Torre di San Martino”

• degustazioni e shopping goloso presso la bottega “Re di Coppe” (all’interno dell’antico mastio del Borgo)

La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi o nei giorni di chiusura della struttura.

Parcheggi più vicini: a 200 mt (gratuiti)

Info e prenotazioni: info@castellidelducato.it

foto credits: Castelli del Ducato