Welcome Wine Weekend

Un evento pre dinner nel suggestivo Borgo di Rivalta, all’interno di Autentico Store, la Bottega di esperienze enogastronomiche della Food Valley, sita nella Torre dell’Opizzone.

L’evento prevede una degustazione di due spumanti per brindare il weekend: Pigro della Cantina Romagnoli e Principessa della Cantina Luretta, accompagnati da Schiacciatina e Rametti dell’Antico Mulino di Ottone, Cacio del Po del caseificio Borgonovo con confettura dell’Azienda Agricola Biologica Ambrosia, Strolghino e Mandola del Salumificio Peveri.

20€ a persona.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno 17/07

Per informazioni:

Mail: shop@only-4u.it

Whatsapp: 366 6453731

Facebook: @Only4uDMC (in direct)

Instagram: @only4u_dmc (in direct)