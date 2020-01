Yoga per l\'arrampicata

Una serata in compagnia di Beatrice Merli per praticare yoga insieme e per comprendere il legame tra questa disciplina e l’arrampicata.

Impareremo che le posture yogiche (asana) possono aiutare ad allenare e a riequilibrare il corpo e a migliorare la flessibilità. Sperimenteremo la respirazione yogica (Pranayama) e le tecniche di concentrazione che si avvicinano alla meditazione. L’ingresso è libero e possono partecipare tutti, sia chi desidera provare per la prima volta, sia chi ha già esperienza. Ricordate di portare un tappetino o un telo da posizionare a terra!

Per info: 3669757658