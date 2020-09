Yoga-Trek Nel Piacenziano

YOGA TREK DEL PIACENZIANO

Cosa c’è di meglio di una escursione fra vigneti e calanchi, ammirando il castello di Vigoleno in lontananza, la splendida Pietra Nera e poi concludere con una pratica di yoga? Andremo su un crinale da cui godremo un’ottima vista sulla Val Stirone e sulla Valle Ongina, al confine tra le province di Parma e Piacenza per ammirare da un lato i calanchi e il paesaggio agreste dall’altro ordinati vigneti. Concluderemo poi con una pratica di Viniyoga, un tipo di yoga che segue il normale sviluppo del movimento corporeo senza sottoporre il praticante a posizioni e sforzi innaturali, con Rosita Furlotti, istruttrice di yoga certificata. La cornice per la pratica di yoga sarà quella del Parco dello Stirone e del Piacenziano e si svolgerà nel boschetto dell’area attrezzata di San Genesio.

IN BASE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI ANTI COVID É OBBLIGATORIO PRESENTARSI IN ESCURSIONE CON 3 MASCHERINE PER PARTECIPANTE E UN SACCHETTO PER RIPORRE GLI INDUMENTI SUDATI AL TERMINE DELL’ESCURSIONE E 150 ML DI GEL DISINFETTANTE A TESTA. LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO STAMPARLO E PORTARLO FIRMATO IN ESCURSIONE O INVIARLO FIRMATO VIA MAIL. POTETE SCARICARLO DALL’ALLEGATO che vi sarà inviato per e-mail

SABATO 12 SETTEMBRE ORE 9,00

Difficoltà: ESCURSIONISTICA (vedi in basso la spiegazione)

Durata: circa 3 ore (al netto delle soste e delle pause, inclusa la pratica yoga)

Dislivello in salita: 200 m circa

Distanza: 6,5 km circa.

Appuntamento: ore 9:00 sabato 12 settembre 2020 all’area attrezzata di San Genesio, loc. I Trabucchi (Prendere indicazioni per Oratorio di San Genesio)

Clicca il link per aprire la posizione direttamente in Google Maps

https://www.google.com/maps/place//@44.8256676,9.922914,15z/data=!4m3!1m2!3m1!2zNDTCsDQ5JzMxLjQiTiA5wrA1NScyMi4wIkU

Gli orari sono vincolanti per il buon svolgimento dell’escursione, in caso di problemi e/o ritardi si prega di avvisare tempestivamente le guida.

Adatto ai bambini da 10 anni in su

💰 PREZZO: 20 € adulti (minori 10 €). La quota comprende il costo dell’accompagnamento e la copertura assicurativa di legge della responsabilità civile professionale della guida e la pratica di yoga.

Sono a carico dei partecipanti tutti i costi non espressamente indicati

📠 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro VENERDI’ 11 SETTEMBRE ORE 19:00 da effettuarsi con il modulo allegato alla mail che vi sarà inviata. Nell’ allegato alla mail di iscrizione potete scaricare l’informativa per la privacy ed il regolamento

NON SONO VALIDE LE ISCRIZIONI DALLA PAGINA FACEBOOK PER ISCRIVERSI È NECESSARIO COMPILARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE ALLEGATO alla mail che vi sarà inviata. CONTATTARE LA GUIDA PER INFORMAZIONI (tel/SMS/whatsapp).

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, maltempo o altro impedimento, l’escursione verrà annullata mediante avviso telefonico ai partecipanti.

❓ Per informazioni:

Guida ambientale escursionistica ai sensi della L.N. 4/2013 iscritta ad AIGAE

con t. n. ER755 ROSSANA ROSSI

mob./what’s app 3477892185

Mail: rossana.rossi72@yahoo.it

🌳 TIPO DI FONDO: sentiero, asfalto, ghiaia

👟 EQUIPAGGIAMENTO:

– vestiario comodo e adeguato, cappellino, mantellina pioggia o k-way

– scarponi o pedule con suola scolpita, scarpe da trail, NON sono adatte le scarpe da ginnastica. Si sconsiglia assolutamente di indossare scarponicini o scarpe nuove per la prima volta!

– acqua (almeno 1 l)

– repellente per zanzare

TAPPETINO PER YOGA

Si consiglia di tenere in auto un ricambio completo di vestiario.

– sacchetto di plastica dove riporre l’eventuale cambio sudato

– 3 MASCHERINE A TESTA

– 150 ml di disinfettante a testa

📖 INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

– si prega di avvisare le guide per qualsiasi necessità relativa all’escursione, con particolare riferimento ad eventuali problemi di salute o allergie. Verrà mantenuta un’andatura adeguata a tutti i partecipanti, NON si tratta di una gara sportiva, necessaria comunque una buona forma fisica e abitudine alla camminata in montagna!

– gli orari sono vincolanti per il buon svolgimento dell’escursione, in caso di problemi e/o ritardi si prega di avvisare tempestivamente la guida.

– la guida, in quanto titolata per legge all’accompagnamento in ambiente naturale, si riserva di valutare, prima dell’iscrizione, ogni partecipante al fine di garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’escursione. Le esclusioni motivate in tal senso non possono essere rimborsate o dare seguito a risarcimento danni.

– in caso di rinuncia si prega di informare tempestivamente la guida.

– la partecipazione all’escursione è soggetta al pieno rispetto delle direttive fornite dalla guida. Per motivi di sicurezza la guida si riserva di modificare e/o annullare l’escursione in qualsiasi momento.

– la prenotazione e la partecipazione presuppongono totale e incondizionata accettazione di queste informazioni e la consapevolezza delle proprie condizioni psico-fisiche adeguate al livello di difficoltà.

– la partecipazione presuppone l’accettazione alla possibilità di essere inseriti in eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da altri partecipanti e l’eventuale pubblicazione, su questa pagina facebook, di immagini, video o suoni per fini pubblicitari relativi alle attività promosse senza avere nulla da pretendere da i Calcaterra o terzi partecipanti. Nel caso di presenza di minori, le immagini saranno adeguatamente trattate per evitare il riconoscimento facciale ai sensi delle leggi vigenti.

⚠ SPIEGAZIONE DIFFICOLTA’:

ESCURSIONISTICO: sono itinerari generalmente segnalati, il terreno è normalmente ben percorribile ma talvolta si possono trovare brevi tratti di pendii scivolosi di erba, misti di rocce ed erba, pietraie, lievi pendii innevati. Si sviluppano per distanze medie (5 – 15 km) e con salite cumulate moderate (in genere intorno a 500 m), possibilità di piccoli guadi. Richiedono un allenamento adeguato ad un’attività di alcune ore di cammino, adatti anche a bambini e anziani senza problematiche fisiche.