1000 Breath Paintings – performance e mostra alla galleria Volumnia

I lavori esposti da Volumnia, frutto della collaborazione tra Carlo Brandelli e Eva Wilczynski per la mostra 1000 Breath Paintings sono realizzati da un’unica pennellata d’oro dipinta liberando un profondo respiro. L’artista prima inspira e successivamente dipinge, per tutta la durata dell’espirazione, un tratto dorato. L’atto di dipingere questa unica linea prende la forma di una cerimonia e dopo mesi di respiri e tratti, il lavoro acquisisce progressivamente i suoi strati (1000 in totale).

Esposizione Volumnia

