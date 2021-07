Anche Piacenza ha festeggiato il centenario di Moto Guzzi, la storica casa di Mandello del Lario fondata nel 1921. Lo ha fatto grazie ad una iniziativa del locale Moto Guzzi The Club, che per l’occasione ha riunito in Piazza Cavalli decine di appassionati per una pacifica invasione.



