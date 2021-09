Maxi esercitazione sul Po a Piacenza, con oltre 250 militari dell’Esercito

Si è svolta nel tardo pomeriggio del 23 settembre, presso l’area addestrativa “Scalo Po” a Piacenza, l’esercitazione pluri-arma “Argo 2021”, che ha visto cooperare in stretta sinergia gli assetti delle Forze Operative Terrestri di Supporto (FOTER di Supporto) e quelli delle Forze Operative Nord (FOP-N).

L’evento addestrativo, affiliato all’esercitazione “ATLANTE 11/2021”, organizzata interamente dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona, ha avuto come obiettivo quello di incrementare le capacità del 2° reggimento genio pontieri di Piacenza, di svolgere un’attività di attraversamento di un corso d’acqua Viver crossing), simulando uno scenario di “war-fighting”, in condizioni di scarsa visibilità, di minaccia chimica/biologica/radiologica/nucleare (CBRN) e di potenziale disastro ambientale dovuto allo sversamento di idrocarburi.

