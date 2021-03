OSVALDO TARASCONI

CANTO DEGLI INDIANI NAVAJO

Non piangere sulla mia tomba Non sono qui…

Non piangere sulla mia tomba.

Non sono qui.

Non sto dormendo.

Io sono mille venti che soffiano.

Sono lo scintillio del diamante sulla neve.

Sono il sole che brilla sul grano maturo.

Sono la pioggia lieve d’autunno.

Quando ti svegli nella calma mattutina,

sono il rapido fruscio degli uccelli che volano in cerchio.

Non piangere sulla mia tomba.

Non sono qui.

Sono la tenera stella che brilla nella notte.

Non piangere sulla mia tomba. Io non sono lì,

ma dove tu mi puoi ricordare..

Linda ed Elia