In occasione dell’ultimo appuntamento dei Venerdì Piacentini per la prima volta a Piacenza a cielo aperto l’opera “Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis”. Piazza Duomo ha visto un gruppo di ben 120 coristi, accompagnati da due pianoforti e dalla ensemble di Percussioni Tempus Fugit, in un’esibizione che sarà diretta da Patrizia Bernelich.