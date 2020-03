Eccoli. Sono medici che hanno risposto all’appello della Protezione civile, per essere immediatamente messi in servizio negli ospedali delle zone più colpite dal virus covid. Si chiamano Alberto, Giovanni, Stefania, Carla, Gloria e Cinzia. Tre di loro sono pensionati, chi da soli due mesi, chi addirittura dal 2011. Altri tre hanno invece lasciato il loro tranquillo posto a Roma per gettarsi in prima linea e “mettersi a disposizione dei colleghi”. Nel video raccontano le motivazioni che li hanno spinti. Si tratta di specialisti diversi che sono stati inseriti all’interno delle equipe di Malattie infettive, Terapia intensiva e in uno dei reparti covid dedicati, l’Emergenza sanitaria 2.