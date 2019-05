Il mondo dei "uaired" è un mondo possibile? Partiamo da qui per l'intervista a Franco Losi autore, insieme a Elio, del romanzo Uaired, che diventerà una serie tv. Esperto di comunicazione, ingegnere informatico, già direttore generale di Class Editori, Losi ha fondato Cinello (in omaggio al padre pittore), una società privata che ha brevettato una nuova tecnologia per la creazione di DAW (Digital Art Work) copie digitali in scala 1:1 gestite da una piattaforma che utilizza le più moderne tecnologie. La metà dei ricavi netti delle vendite dei DAW va ai musei possessori dei diritti degli originali. "Un omaggio a mio padre che Piacenza continua ad amare"https://www.zerocinque23.com/attualita/franco-losi-vi-racconto-perche-ho-fondato-cinello/