Torna il ‘Dono day’ all’Università Cattolica di Piacenza quest’anno arricchito da una settimana di incontri per sensibilizzare al valore del dono.

Ospite d’eccezione lunedì mattina presso l’ateneo Enrico Ruggeri in qualità di presidente della Nazionale Cantanti, per raccontare agli studenti l’impegno costante dell’associazione per la solidarietà. Durante l’incontro è stata raccontata la storia della nazionale cantanti che negli anni è riuscita a devolvere in beneficenza oltre 100 milioni di euro.