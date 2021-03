E’ arrivata anche a Piacenza la mobilitazione contro la didattica a distanza che venerdì ha toccato 60 città italiane per per chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università. Una protesta lanciata da Priorità alla Scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas, a cui ha dato la propria adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola.