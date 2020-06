La Terapia intensiva dell'ospedale di #Piacenza non ha più pazienti #covid19Non servono altre parole!Solo un grande abbraccio ai nostri professionisti e un "buon lavoro" anche ai colleghi della Rianimazione di Castel San Giovanni, dove ancora sono ricoverate alcune persone positive.Aggiornamento: in serata è arrivata una persona positiva proveniente da un altro ospedale. Potrebbe non essere l'unico caso di nuovi ricoveri in Terapia intensiva, il personale non è stupito che possa capitare, visto che il virus è in circolazione. L'arrivo della paziente non ci toglie la consapevolezza del fatto che abbiamo comunque raggiunto un risultato importante."Tutti insieme ce l'abbiamo fatta"E continueremo così