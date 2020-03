La video intervista al dottor Matteo Villani, medico anestesista in Terapia intensiva all’ospedale di Piacenza, in rappresentanza dell’intera equipe. Come lui stesso spiega, i posti letto di Terapia intensiva dell’Azienda Usl di Piacenza sono stati più che raddoppiati in queste due settimane, arrivando a circa 30, tra gli ospedali di Piacenza e Castel San Giovanni.

E lancia un appello ai cittadini: “State a casa, seguite e rispettate tutte le indicazioni, così potremo prenderci cura di voi e curarvi al meglio”.