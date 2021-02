Un anno passato a combattere il virus, il video racconto del volontario Matteo Zangrandi.

Zangrandi, esperto di comunicazione e consulente per le aziende, ha trascorso questi 12 mesi dividendosi tra lavoro e il suo impegno come volontario per la Pubblica Assistenza Val Tidone e Carpaneto Soccorso.

Ecco il suo racconto, racchiuso in un breve video diffuso sui suoi canali social.