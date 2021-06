Escursione al Bric Carana e Brugnello

Happy walking torna per boschi e sentieri e questa volte la metà sarà la fantastica Val Trebbia con le sue meraviglie.

Nello specifico si percorrerà un percorso ad anello che toccherà l’ofiolite di Bric Carana per poi raggiungere il suggestivo e panoramico paesino di Brugnello. Si parte da località Moglia e seguiremo il percorso segnato CAI 143 e 143b, il livello di difficoltà è E (escursionistico medio), quindi adatto un po a tutti gli adulti e a bambini abituati a camminare.

DATI ESCURSIONE

Distanza: 13 km circa

Dislivello: 770 mt

Difficoltà: E escursionistico (medio)

Durata: 3,5 ore di cammino effettivo più le soste.

ATTREZZATURA

– Scarpe da trekking

– Pantaloni lunghi

– Bastoncini da trekking (se li usate)

– Cambi di magliette (in base alle vostre esigenze)

– Acqua abbondante

– Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle vostre esigenze)

RITROVI

– Ore 14 a Rivergaro nel parcheggio del conad di Rivergaro sulla statale 45, questa la posizione per maps https://goo.gl/maps/bVKLezQ1p4aMNoJW6.

– Possibilità per chi parte da Piacenza di ritrovarsi da qualche parte in città e venire su insieme, scrivete in caso di necessità.

CONTATTI

– Oreste 334 7803562

– Gruppo facebook Happy Walking Piacenza

– www.happywalking.it

ATTENZIONE

Non essendo noi nessuna associazione ma un semplice gruppo di appassionati di camminate ed escursioni nella natura, non è prevista nessuna forma assicurativa ed ognuno è responsabile per se stesso. Grazie.