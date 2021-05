Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» organizzata dall’Ufficio beni Culturali della Diocesi di Piacenza e Bobbio in collaborazione con Cooltour, torna ad aprire le porte il Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, con un’offerta per famiglie alle ore 15 di domenica 9 maggio.

“PAESAGGIO MON AMOUR” prevede, per i più grandi, una visita guidata tematica alla scoperta dei soggetti paesaggistici presenti in Collezione Mazzolini. Per i bambini si terrà invece un laboratorio didattico: ispirandosi alle opere presenti in galleria raffiguranti paesaggi, accompagnati da un’operatrice museale specializzata in didattica, i bimbi realizzeranno il loro “paesaggio dell’anima” con carta, forbici, colla e … tanta fantasia

Costi: Visita guidata: 7.00 € – Laboratorio didattico: 3.00 €

Il biglietto di ingresso al museo è compreso nel prezzo. Prenotazione obbligatoria. Gli eventi si terranno al raggiungimento di 10 iscrizioni. Evento a numero chiuso: è consentita la partecipazione ad un massimo di 15 persone.

Info e prenotazioni: info@cooltour.it – 340.5492188