Parco Archeologico “Villaggio Neolitico” riapre i battenti

Il Parco Archeologico “Villaggio Neolitico” di Travo torna ad essere accessibile in piena sicurezza a coloro che vogliano scoprire la lunga e affascinante storia di questo luogo speciale nel cuore della Val Trebbia. Immerso nella natura, il Parco Archeologico conserva la testimonianza dei più antichi abitanti di Travo, che 6.000 anni fa vivevano in un villaggio sulle sponde del fiume. Gli scavi archeologici dell’abitato, fondamentali dal punto di vista scientifico per la conoscenza del Neolitico italiano ed europeo, sono affiancati dalla ricostruzione di alcune capanne, che accolgono i visitatori trasportandoli indietro nel tempo fino alla Preistoria per scoprire gli oggetti, le abitudini, i materiali che caratterizzavano queste antiche comunità.

Il Parco vi aspetta, solo su prenotazione, tutti i weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con visite guidate ogni ora!

Riapre anche il Museo agli stessi orari, solo su richiesta.

Per info e prenotazioni: 340 1939057

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina.