Susie Georgiadis – Presentazione album “Homage”

Giovedì 27 giugno, alle ore 19, nel nuovo Laboratorio d’Arte Thia Path, Susie Georgiadis presenterà il suo nuovo album dedicato alle donne compositrici brasiliane e italiane. Il CD intitolato HOMAGE, fa parte di un progetto dedicato completamente alle donne compositrici nel mondo e contiene diversi temi che meritano di essere scoperti da un pubblico più ampio.

Nata a Porto Alegre, e ora residente a Piacenza, Susie Georgiadis ha iniziato gli studi musicali nella sua città natale. Ha vinto diversi concorsi in Brasile ed una borsa di studi per perfezionarsi in Italia dove ha iniziato ad esibirsi dapprima nei concerti lirici per poi iniziare una carriera teatrale ricoprendo ruoli operistici come: Violetta ne La Traviata di Verdi, Mimì ne La Bohème di Puccini, Desdemona nell’Otello di Verdi e molti altri. Ha cantato in prestigiosi teatri in Italia e all’estero come il Valli di Reggio Emilia, il Donizetti di Bergamo, il Dal Verme di Milano, l’Opera Garnier di Montecarlo, il Toyota Concert Hall in Giappone e il Luxor di Rotterdam per citarne alcuni.

L’appuntamento è per giovedì 27 alle ore 19, a Piacenza, in via Tibini 3. Ingresso libero.