“Sapori d’Italia”, i salumi Dop piacentini protagonisti a Castel Goffredo

Osteria Selvole, antico locale da oltre cento anni nel cuore di Castel Goffredo in provincia di Mantova, dedica l’ultimo giovedì di ogni mese all’evento Sapori d’Italia: un tour tra ricette, prodotti culinari e vinicoli della cultura gastronomica regionale italiana. Queste serate sono curate dall’associazione culturale Pepe Rosa presente Simona Peverada e Carlo Vischi.

Giovedì 30 Maggio la “tappa” era dedicata all’Emilia e gli chef Laura Tomezzoli e Giuseppe Bettini hanno preparato per gli ottanta ospiti un menù veramente sontuoso. Piacenza non poteva certo mancare in questa magnificenza gastronomica: proprio i tre salumi DOP del nostro territorio, Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina, Salame Piacentino, hanno avuto l’onore di aprire lo splendido menù accompagnati dai chisulèn di Piacenza. I nostri salumi sono stati raccontati dal direttore del Consorzio Salumi DOP Piacentini Roberto Belli, presente alla serata unitamente a Lorella Ferrari, segretaria del consorzio stesso.

A rappresentare i vini piacentini Martina Ferri della Cantina Lusenti con un Gutturnio superiore “Cresta al Sole” che ha accompagnato una splendida portata di punta di vitello al forno ripiena di Parmigiano con aceto Modena IGP e cappone arrostito.

Anche il birrificio “La Buttiga” ha partecipato con una birra bianca “Always Standing” e una particolarmente luppolata “Psyco IPA” che ha accompagnato la famosa torta “ Barozzi”. Gli ospiti della serata, e lo stesso chef Giuseppe Bettini, hanno avuto espressioni di grande apprezzamento per i salumi piacentini con particolari elogi alla Pancetta Piacentina DOP.