“Un Po di musica”, evento sabato a Isola Serafini

Sabato 22 giugno dalle ore 18, alla Conca di Isola Serafini, acqua e musica saranno protagoniste di un suggestivo spettacolo sonoro il cui progetto artistico – intitolato “Un Po di musica. Suoni e storie del Grande Fiume” – è a cura del Conservatorio di Musica “G. Nicolini di Piacenza”.

Al progetto sonoro collaborano, unitamente al Conservatorio, il Consorzio di Bonifica di Piacenza, il Comune di Monticelli d’Ongina (responsabile della logistica e della sicurezza dell’evento) e AIPo – Agenzia Interregionale per il fiume Po (in qualità di supervisore). Per il Consorzio di Bonifica e il Conservatorio questo concerto dà continuità ad un percorso iniziato lo scorso anno dove acqua e musica creano un connubio unico nel suo genere e spettacolare da vedere.

Il progetto “Un Po di musica. Suoni e storie del Grande Fiume” nasce dalla volontà “di sensibilizzare le nuove generazioni di musicisti al grande patrimonio sonoro, storico, naturalistico, antropologico rappresentato dalle vie d’acqua (in questo caso il PO) che caratterizzano il nostro paesaggio”.

Presenti installazioni sonore e un concerto dal vivo realizzati dagli allievi dei corsi di Musica Elettronica, Musica Applicata, Tecnico del Suono, Composizione, Musica per strumenti a fiato: le installazioni saranno collocate sulla scala del mandracchio e sulla riva sinistra a valle (ventiquattro altoparlanti saranno distribuiti lungo la riva e il pubblico potrà passeggiare liberamente fra essi creando un personale racconto del fiume Po fatto di relazioni fra passato e presente acustico).

Il concerto dell’ensemble Nuages si svolgerà su un pontone appositamente ormeggiato nel mandracchio; in programma Musiche di Haendel (dalla suite Water Music) e di allievi della Scuola di Composizione. Al termine del concerto sarà a disposizione un aperitivo, gestito dalla Cooperativa “Isola dei tre ponti” e preparato dalla mano esperta dello staff di “Antica Trattoria Cattivelli”, al costo di 10 €.

Il pubblico potrà accedere su propri natanti. Se proveniente da località a valle, grazie a un’unica concata effettuata alle ore 17:30. Per informazioni contattare gli operatori di conca ai seguenti numeri 335.6130385 – 348.8813060. Sponsor dell’iniziativa:ENEL Green Power e Bulla Sport.