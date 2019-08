Strepitoso Giacomo Carini. E’ campione italiano Senior dei 200 farfalla

Ennesimo straordinario risultato sportivo per Giacomo Carini. L’atleta piacentino, tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle, si è infatti laureato allo Stadio del nuoto di Roma, campione italiano dei 200 farfalla categoria Senior.

Carini, nonostante l’agguerrita concorrenza, ha ampiamente rispettato i pronostici della vigilia mettendo in fila, e lasciandosi alle spalle, tutti gli avversari grazie all’ottimo tempo finale di 1’57”,89, un crono decisamente superiore al suo record italiano fatto segnare due anni fa agli Assoluti tricolori (1’56. ), ma comunque ampiamente sufficiente per infilarsi al collo la medaglia d’oro.

L’atleta biancorosso – allenato dallo staff tecnico della Vittorino composto da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan e Filippo Caprioli – aveva staccato il pass per la finale facendo segnare il miglior tempo nelle batterie di qualifica del mattino: 1’59”,82, unico atleta, tra tutti quelli scesi in vasca nei 200 farfalla, a nuotare sotto il muro dei due minuti.

Un tempo ulteriormente migliorato nella finale andata in scena nel pomeriggio di sabato 3 agosto davanti al numeroso pubblico presente sugli spalti dello Stadio del nuoto del Foro Italico. La finale, infatti, è stata interamente dominata dal nuotatore piacentino, autentico protagonista della gara: primo alla virata dei 50 metri, a quella dei 100 e a quella dei 150 tanto da infliggere un distacco di sei decimi di secondo alla medaglia d’argento (Giuseppe Perfetto, 1’58”,50), e di otto decimi a quella di bronzo finita al collo del pluricampione Matteo Pelizzari (1’58”,82).

“Giacomo – ha commentato a fine gara il tecnico della Vittorino, Gianni Ponzanibbio – ha disputato una grande prova dimostrando ancora una volta di essere il miglior nuotatore ita-liano della specialità. Un risultato straordinario, reso ancora più evidente da un ottimo riscontro cronometrico, non facile da far segnare a questo punto della stagione sportiva con decine di gare già disputate. Siamo molto contenti per lui, perché dopo qualche prova in cui non era riuscito a nuotare ai suoi soliti livelli, ha saputo ritrovare la sua forma migliore e quella grinta che lo ha sempre contraddistinto come un grande atleta”.

Concetto ribadito a fine gara anche dal campione piacentino.

“Sono molto soddisfatto per questo nuovo titolo italiano – ha detto Carini – che mi riempie d’orgoglio e mi ripaga di qualche risultato che non sono riuscito ad ottenere. Ancora più soddisfatto per aver centrato questo prestigioso traguardo quasi al termine della stagione, con tanto allenamento e tanta fatica sulle spalle. Ringrazio il mio staff tecnico e le mie società che mi permettono di lavorare e di allenarmi sempre al meglio”.

I complimenti a Giacomo Carini sono arrivati anche dal Presidente della Vittorino, Roberto Pizzamiglio, e dal Delegato provinciale Coni, Robert Gionelli.

“A nome di tutto il Consiglio e della nostra Società – ha detto Pizzamiglio – mi congratulo con Giacomo per il titolo italiano conquistato oggi. Un risultato di cui siamo orgogliosi e che fa onore alla Vittorino. Un grazie anche al nostro staff tecnico per l’ottimo lavoro che continua a svolgere”.

“Giacomo – ha dichiarato Gionelli – ha confermato ancora una volta di essere un grande campione che fa onore allo sport piacentino. Un oro e un bronzo tricolore nello spazio di tre giorni rappresentano un risultato straordinario. Segno evidente che con la forza, il lavoro, la passione e qualche sacrificio si possono raggiungere, nello sport come nella vita, grandi traguardi”.

Nella giornata trionfale di Carini è sceso in vasca ai tricolori anche Leonardo Bricchi (Cadetti): l’atleta della Vittorino ha mancato la finale dei 200 misti per pochi centesimi di secondo (11’ con 2’09”,64) e si è classificato ventiquattresimo neo 200 rana (2”28”,64).