“Il verde invade anche la Caorsana” LA SEGNALAZIONE

Sta per arrivare l’autunno ma questo sembra non avere alcun effetto sullo stato del verde a Piacenza .

Anzi, come ci segnala un lettore, in una foto inviata in redazione “anche la pista ciclabile della Caorsana è invasa dal verde mal tenuto”.

