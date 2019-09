Itinerari di Teatro, a Mortizza si chiude l’edizione 2019 tra circo e spettacoli con le bolle

Con il recupero dell’appuntamento di luglio rinviato per il maltempo, si chiude lunedì 9 settembre l’edizione 2019 di “Itinerari di Teatro”, il cartellone estivo di spettacoli di strada, circo, narrazione, canzoni e tanto altro in scena nei quartieri e nelle frazioni di Piacenza, progetto proposto da Comune di Piacenza, Fondazione Teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita con il sostegno di Iren.

Nel giardino Nereo Savi (via Botti) di Mortizza, dalle ore 21, un duplice appuntamento e un parziale cambio di programma.

Ad aprire la serata ci sarà Michele Cafaggi (e non Ferruccio Filipazzi come previsto) con “Mago delle Bolle show”, performance di bolle di sapone, clownerie e pantomima.

A seguire il Circo Carpa Diem in “Dolce Salato”, uno spettacolo di circo e teatro di strada.

MICHELE CAFAGGI, IL “MAGO DELLE BOLLE” – Quindi atteso ritorno del “Mago delle bolle”, tanto amato da piccoli e grandi. Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà, una magica performance di clownerie e pantomima che incanta il pubblico di qualsiasi età, con bolle di sapone piene di poesia che catturano gli occhi e il cuore.

Cafaggi, attivo nel panorama teatrale dai primi anni ’90, è stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia. Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia e in molti altri paesi del mondo, ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. È Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

DOLCE SALATO, CIRCO CARPA DIEM CON LUCA E INA – Con lo spettacolo “Dolce Salato” di Circo Carpa Diem divertimento assicurato con una coppia di panettieri, un libro di ricette e divergenze in cucina. Un ritmo incalzante ci condurrà in un ambiente tanto familiare quanto inconsueto, dove ingredienti selezionati con cura e impastati eccentricamente daranno vita a un pane succulento, ci travolgeranno a colpi di acrobazie a terra, in volo e sul palo cinese, equilibri sul monociclo e improbabili giocolerie, ingredienti per un piatto alla portata di tutti.

Luca e Ina, gli artisti di Circo Carpa Diem, si formano insieme alla scuola di circo di Madrid specializzandosi in duo acrobatico, palo cinese, monociclo e giocoleria. Carpa Diem è l’importanza di vivere il presente, sotto i colori di un tendone (carpa in spagnolo) di circo, attraverso un linguaggio che supera ogni barriera linguistica, cogliendo ogni attimo, godendo di ogni sorpresa, vivendo ogni emozione che questa avventura regala.

La rassegna “Itinerari di Teatro” ha preso il via martedì 20 giugno alla Besurica con “Clown in libertà” del Teatro Necessario ed è proseguita a Sant’Antonio martedì 25 giugno con “Gunteria street show” di Art Klamauk/Gunter Rieber e alla Farnesiana giovedì 27 giugno con “Fagioli” dalla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo magico” messa in scena da I Teatri Soffiati / Finisterrae Teatri.

Per informazioni

tel: 0523315578

mail: info@teatrogiocovita.it