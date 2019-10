Teatro d’ombre per L’altra Scena con “Khub Nist (Non sta bene)”

Un progetto nato dal desiderio di un gruppo di collaboratori di Teatro Gioco Vita di mettersi alla prova, di sperimentare direttamente le tante conoscenze acquisite nel corso degli anni di lavoro con il teatro d’ombre. Uno studio che affronta il tema della costruzione di sé.

Si tratta di “Khub Nist (Non sta bene)”, un progetto di Deniz Azhar Azari, Anna Adorno, Vera Di Marco e Agnese Meroni, in programma al Teatro Gioia di Piacenza mercoledì 16 ottobre alle ore 21 nella sezione “Residenze creative” del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, direzione artistica di Jacopo Maj, organizzato da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Drammaturgia, interpretazione e regia sono firmate da Deniz Azhar Azari, il coordinamento registico da Vera Di Marco, la scenografia e le sagome da Agnese Meroni, il disegno luci da Anna Adorno e le musiche da Paolo Codognola. Azhar Azari ha curato anche le coreografie con Ilaria Dolce, mentre Nicoletta Garioni ha prestato la supervisione artistica al progetto, una produzione Teatro Gioco Vita / Festival “L’altra scena”.

Questo studio è costruito a partire da un testo, scritto alcuni anni fa da Deniz Azhar Azari, che racconta di una donna, nata in Italia e di origine persiana, che cresce con una doppia identità. Dall’educazione familiare ai racconti scolastici e ai primi amori, fino a quando succede un evento che ribalta e mescola tutto… Del resto non si smette mai un attimo di cambiare, arricchirsi, mettersi in discussione. Perché è solo così che si cresce.

“Non vi è mai successo nella vita un evento che ha fatto mettere in discussione tutto? – sono le parole di Deniz Azhar Azari – Che ha ribaltato completamente tutti i vostri punti fermi, sicuri, chiari, giusti, intoccabili? Quelli che vi identificavano, pezzo per pezzo, giorno dopo giorno, passo dopo passo e che quando vi guardavate allo specchio, o negli altri, vi facevano riconoscere? Io penso di sì. Io credo che dal nostro primo respiro, da quel preciso istante, ogni cosa è una scoperta: le persone che ci crescono, il paese in cui viviamo, le origini sul nostro volto, il primo giorno di scuola, i primi amori, gli abbandoni e, in una parola, la vita, la costruzione di noi stessi. Cosa ci rende unici e cosa diversi? La verità è che siamo tutti diversi e unici allo stesso tempo”.

Deniz Azhar Azari – Attrice di origine iraniana, inizia a studiare danza per poi dedicarsi al teatro. Si diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 2007. Collabora con Teatro Gioco Vita dal 2010 con spettacoli vincitori di numerosi premi. Khub Nist è vincitore del premio Alfonso Marietti nel 2011 come miglior spettacolo e primo testo da drammaturga. Viene ora proposto come prima regia di teatro d’ombre.

Anna Adorno – Nata a Piacenza, studia alla facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Parma, grazie alla quale incontra per la prima volta Teatro Gioco Vita nel 2005. Dopo uno stage all’ufficio stampa, frequenta nel 2006 il corso di formazione per Attrezzista e macchinista teatrale organizzato da Ater e Regione Emilia Romagna e conseguito il diploma entra a far parte dello staff tecnico di Teatro Gioco Vita. Responsabile tecnico della compagnia di teatro d’ombre, ha curato il disegno luci di diversi spettacoli (tra cui Cane blu, Il cielo degli orsi, Il più furbo, Il barone di Münchausen) e la direzione tecnica del nuovo Spazio Luzzati a Piacenza.

Vera Di Marco – Nel 2013 consegue con lode la laurea specialistica in Scienze dello spettacolo all’Università degli Studi di Milano. Dal 2010 si occupa di teatro ragazzi e tiene laboratori teatrali con diverse associazioni, in particolare Teatro Oscar DanzaTeatro di Milano. Ha collaborato con Teatro Gioco Vita come assistente alla regia negli spettacoli Io e Niente e Nell’ombra di una luce e nell’al­lestimento dello Spazio Luzzati.

Agnese Meroni – Si diploma in Scenografia teatrale all’Accademia di Belle Arti di Brera. Dopo alcune esperienze nell’ambito del teatro per la prima infanzia, nel 2013 inizia a collaborare con Teatro Gioco Vita alla realizzazione di sagome e oggetti per il teatro d’ombre e alla conduzione di laboratori per bambini. Insieme a Fabrizio Montecchi lavora alla realizzazione di spettacoli d’ombre per compagnie estere.

Paolo Codognola – Ha conseguito con lode la Laurea Magistrale in Filosofia con una tesi sul tema del Silenzio. Musicista, nel 2001 incontra il mondo del teatro che gli permette di portare avanti un personale percorso di ricerca e sperimentazione sonora. Coltiva collaborazioni in campo musicale e con il mondo della danza. Dal 2016 collabora stabilmente con Teatro Gioco Vita firmando le musiche degli spettacoli d’ombre.

BIGLIETTI

Teatro Gioia € 10 intero – € 8 ridotto – € 5 ridotto studenti

(posto unico non numerato)

INFO E BIGLIETTERIA – TEATRO GIOCO VITA, Via San Siro 9, Piacenza – Telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it. Orari di apertura: dal martedì al venerdì ore 10-16, sabato ore 10-13. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 20 (Teatro Gioia, via Melchiorre Gioia 20/a, tel. 0523.1860191).

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, Biglietteria/Promozione pubblico 0523.315578 info@teatrogiocovita.it