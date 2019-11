Posa nuove tubature del gas a Cadeo, rifacimento del manto stradale

Avanti coi lavori pubblici nelle frazioni. Avviene nel territorio comunale di Cadeo (Piacenza) con la posa di nuove tubature di distribuzione del gas ad opera di 2i Rete Gas.

“Abbiamo concluso il rifacimento delle tubazione del gas e degli allacci lungo tutta via San Pietro a Cadeo – illustra l’assessore Alessandro Genesi -. Poiché i lavori hanno comportato degli scavi lungo la strada, come primo step abbiamo previsto una sistemazione misto cementato fino alla quota dell’attuale pavimentazione stradale in modo da rendere la strada perfettamente utilizzabile entro breve termine e comunque in decoroso stato”.

I lavori però non si esauriranno così: quando gli scavi si saranno assestati si procederà con l’asfaltatura di tutta la strada. “Tra le due fasi devono intercorrere alcuni mesi per garantire che nessun successivo cedimento possa compromettere il lavoro finale. Se nel frattempo sulla strada si verificheranno cedimenti in corrispondenza degli scavi, la società provvederà a sanarli”. “Lavori pubblici e riqualificazione urbana continuano ad interessare Roveleto ma anche le frazioni – aggiunge Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Tra qualche mese Cadeo, in via San Pietro, avrà un nuovo piano stradale perfettamente in ordine e completo della segnaletica stradale”.