Tassa rifiuti, Piacenza con 275 euro rientra nella media regionale

Trecento euro. A tanto ammonta in media nel 2019 la tassa dei rifiuti nel nostro Paese, con differenze territoriali molto marcate: la regione più economica è il Trentino Alto Adige, con 190 euro, la più costosa la Campania con 421.

A dirolo il report di Cittadinanzattiva, disponibile online gratuitamente dietro registrazione sul sito www.cittadinanzattiva.it. L’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2019 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. In Emilia Romagna la media è di 274 euro, con la provincia di Piacenza allineata rispetto questo dato, A Reggio Emilia si arriva una spesa per famiglia pari a 315€. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si va dall’eccellente 81% di Parma al 48,2% di Bologna. Sul fronte, invece, della produzione dei rifiuti la nostra provincia si conquista quasi la maglia nera, con 735,5 kg all’anno, di poco inferiore ai 736 kg di Rimini.

Tutti i dati su tariffe, agevolazioni, qualità e tutela, per singolo capoluogo di provincia, sono disponibili sulla piattaforma interattiva INFORMAP al link www.cittadinanzattiva.it/informap. Online le informazioni sul servizio di gestione dei rifiuti, a seguire sugli altri servizi pubblici locali: trasporti, acqua. La rilevazione è realizzata nell’ambito del progetto “Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico (DM 7 febbraio 2018).