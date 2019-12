Lumen, secondo appuntamento europeo per l’associazione. Si parlerà di stili di vita sani

Grazie al supporto di Patrizia Toia (S&D) ed Eleonora Evi (NI), martedì 17 dicembre 2019 presso il Parlamento Europeo di Strasburgo, l’associazione Lumen di San Pietro in Cerro (Piacenza), dopo la conferenza di aprile a Bruxelles, organizza il secondo appuntamento di carattere internazionale incentrato sulla salute.

“Salus, stili di vita sani al centro per migliorare la salute e la sostenibilità ambientale” è il titolo dell’incontro di Strasburgo che ha l’obiettivo di creare un Interest Group sul tema all’interno del Parlamento Europeo.

Questa iniziativa risponde alle numerose istanze dei cittadini europei per avere una migliore qualità della vita, maggiore longevità in salute, maggiore qualità nell’accesso all’assistenza sanitaria, libertà di scelta terapeutica, un ambiente più sano in cui crescere i propri figli, maggiore rispetto e benessere per gli animali.

Salus è una rete europea ideata da Milena Simeoni, direttrice didattica di Lumen Scuola di Naturopatia di cui LUMEN associazione è capofila e che vede l’adesione ad oggi di 22 organizzazioni in 10 diversi paesi europei.

L’obiettivo di SALUS è un cambio di paradigma che ponga la salute umana, del pianeta e degli ecosistemi al centro dell’agenda globale. Per realizzare un cambio di paradigma, è indispensabile un intervento politico lungimirante e innovativo. L’Interest Group è un primo passo verso una nuova ‘rivoluzione copernicana’ che ponga al centro i sani stili di vita e le relazioni che li collegano in modo sistemico e trasversale con le politiche ambientali e sanitarie.

La presentazione è così articolata:

L’intervento della naturopata Milena Simeoni, approfondirà gli ostacoli che rallentano il cambiamento e le strategie che la proposta SALUS vuole mettere in campo. “Quello che ad oggi impedisce un reale cambiamento verso una società più sana e sostenibile” dice Milena Simeoni nella presentazione del suo intervento “è la separazione di diversi approcci che invece di contrapporsi, dovrebbero collaborare: l’approccio curativo/riparativo e quello preventivo; il riduzionismo e l’olismo; le convenienze economiche e i principi etici”.

A seguire l’intervento del Dr. Giuseppe Miserotti, segretario organizzativo ISDE – International Society of Doctors for Environment – Associazione Medici per l’Ambiente -, sottolineerà, nell’ambito del progetto SALUS, il valore del rapporto ambiente-salute. “L’importanza dell’ambiente globalmente inteso, per esempio il lavoro, la socialità, lo stile di vita” ci dice il dr. Miserotti “costituisce il 90% della nostra salute contro un 10% costituito dai servizi sanitari propriamente intesi”. “I medici per l’ambiente” prosegue Miserotti “sono particolarmente attenti al cambiamento del paradigma possibile della propria professione, un paradigma che dovrebbe pian piano sostituire la prevenzione primaria, come la riduzione degli inquinanti classici, alla cura delle patologie”.

A conclusione della prima sessione, l’intervento di Lorenzo del Moro, laureando presso la Facoltà di Medicina di Parma e collaboratore della Fondazione Allineare Sanità e Salute che persegue finalità di salvaguardia e di tutela della salute attraverso l’uso efficace, appropriato ed efficiente delle risorse in ambito sanitario, parlerà del potenziale preventivo e curativo di alcune strategie ad oggi sottoutilizzate nell’affrontare i disordini depressivi. Del Moro illustrerà i risultati di alcuni modelli che hanno raggiunto un’efficacia uguale o maggiore nell’attuale modello terapeutico. Si tratta di modelli terapeutici che abbattono i costi e che sono profondamente in linea con il progetto SALUS.

Nella proposta SALUS, la maggiore attenzione alla promozione di sani stili di vita e al raggiungimento di un approccio maggiormente trasversale stimola ad un maggiore protagonismo tutta quella vasta ed eterogenea area composta da più di 300.000 professionisti che, in Europa, si occupano di medicine tradizionali e complementari (T&CM) e che potrebbero favorire il cambio di paradigma tracciato da SALUS. Per tale ragione, la seconda parte dell’incontro sarà dedicato ad una panoramica su alcune esperienze europee nell’ambito delle T&CM: i relatori di Germania, Inghilterra e Portogallo porranno l’attenzione sulle reali e concrete collaborazioni fra medicina convenzionale e la T&CM a livello europeo.

SALUS rappresenta il cambiamento verso una salute sostenibile dal punto di vista umano, economico ed ecologico.

SALUS LA CENTRALITÀ DEL PARADIGMA SALUTE

Martedì 17 dicembre 2019

orario: 9h-11h

Parlamento Europeo

Allée du Printemps,

67070 Strasbourg

Evento co-organizzato da:

Eleonora Evi (M5S)

Patrizia Toia (PD)

Milena Simeoni (LUMEN Scuola di Naturopatia)