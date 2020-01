Rancan “Siae agevolata per le feste di paese”

“Per noi le associazioni di volontariato sono importanti, soprattutto per quello che fanno; per rilanciare la socialità ed il turismo nei piccoli centri della nostra provincia. Pro loco ed associazioni senza fini di lucro, sono davvero una ricchezza per il nostro territorio, che dobbiamo in ogni modo preservare, rilanciare ed incentivare”.

E’ quanto si impegna a portare avanti il consigliere regionale della Lega, capolista a Piacenza, Matteo Rancan. “Per questo, non appena ci insedieremo al governo della Regione provvederemo ad attivarci e a collaborare con Siae, per ottenere diminuzioni, sconti, agevolazioni fiscali – e perché no, laddove possibile – anche l’esenzione del pagamento dei compensi dovuti, in particolare, per le manifestazioni organizzate da associazioni patrocinate dalla Regione Emilia-Romagna o dalle amministrazioni locali e nelle quali venga coinvolta direttamente la comunità territoriale”.