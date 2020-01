Regionali, domani Ignazio La Russa (FdI) ospite a Pianello

Domani, mercoledì 22 gennaio alle ore 21, Fratelli d’Italia Piacenza avrà quale ospite al Teatro di Pianello Valtidone, in via degli Alpini 53, il senatore Ignazio La Russa.

Il noto esponente del movimento politico di Giorgia Meloni, legato alla locale federazione di Fratelli d’Italia in forza della amicizia di lunghissima data con il deputato piacentino Tommaso Foti, interverrà a sostegno dei candidati del partito in vista dell’appuntamento elettorale di domenica 26 gennaio per il rinnovo della giunta e del consiglio regionale: Fabio Callori, Giancarlo Tagliaferri, Paola Campopiano, Gloria Zanardi.

Ingresso libero