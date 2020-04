“Alla Baia del Re e alla Farnesiana troppa gente e nessun controllo”

“Purtroppo in zona Farnesiana – Baia del Re in un mese non abbiamo mai visto le forze dell’ordine fare controlli e oggi c’è molta gente in giro. Siamo già in una decina di residenti e imprenditori a notare come da qualche giorno si siano triplicate le presenze di persone fuori dalla propria abitazione, e non per fare la spesa o per andare in farmacia”.

E’ il testo di una segnalazione arrivata alla nostra redazione. “Vuoi il bel tempo, vuoi l’assenza di controlli, riscontriamo presenze anche di passeggiatori a gruppi di 2-3 persone, per lo più ragazzi, in diversi casi sprovvisti di mascherina, oltre a persone in bicicletta – scrivono i cittadini -. “Abitando e lavorando in questa area abbiamo potuto monitorare attentamente la situazione, osservando come ci siano effettivamente molte più presenze rispetto alla settimana scorsa. Ma il fatto deludente è che non abbiamo mai visto nessuna pattuglia fare controlli o chiedere documentazione a nessuno”.

“Forse – concludono – c’è troppa fiducia sulla responsabilità civica di ognuno di noi e intanto i contagi tornano a salire”.