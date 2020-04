Grazie alla Banca di Piacenza 3 nuove auto per la Croce Rossa: serviranno per consegnare spesa e farmaci

Sono tre le auto nuove acquistate e allestite di tutto punto dal Comitato Provinciale di Piacenza della Croce Rossa Italiana, che entro il fine settimana entreranno in servizio.

Si tratta di una Fiat Panda e una Fiat Tipo berlina, acquistate grazie a una donazione arrivata nelle scorse settimane dalla Banca di Piacenza, e un’altra Fiat Tipo station wagon acquistata invece grazie ad una raccolta fondi spontanea avvenuta tra i dipendenti della stessa Banca che con grande generosità hanno aderito all’iniziativa a favore della Cri piacentina. I tre veicoli saranno utilizzati per la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa, con particolare attenzione per le fasce più deboli della popolazione, e per recapitare a chi si trova ricoverato in ospedale beni e vestiario da parte dei parenti impossibilitati a recarsi nelle strutture sanitarie.

“Dall’inizio dell’emergenza Covid19 la Croce Rossa di Piacenza ha effettuato oltre 600 servizi di consegna di prodotti farmaceutici e viveri – ricorda Alessandro Guidotti, presidente provinciale Croce Rossa Piacenza – e sono stati percorsi dai nostri mezzi dedicati a questa attività oltre 10mila chilometri. Questi tre nuovi veicoli ci consentiranno di potenziare ulteriormente questo servizio in particolare nelle zone provinciali, anche grazie ai tanti volontari temporanei, riuscendo così ad accogliere le sempre più maggiori richieste che ci arrivano dalla gente”. I tre veicoli sono stati equipaggiati, oltre che delle insegne e dei marchi distintivi, anche di sirena, lampeggianti, radio di bordo e kit di primo soccorso; in questo modo, al termine dell’emergenza sanitaria in corso, potranno essere utilizzate, oltre che per proseguire eventuali consegne a domicilio di medicinali o viveri, anche per attività istituzionali, così come attività di protezione civile o di emergenza.

Il Consiglio direttivo del Comitato Provinciale di Piacenza della Croce Rossa Italiana ha concordato con Michele Gorrini, delegato Area 3 Emergenze, di destinare la Panda alla sede Cri di Pianello, mentre le due Tipo andranno rispettivamente alla sede Cri di Cadeo e Cri di San Nicolò. All’unisono i volontari della Croce Rossa di Piacenza ringraziano la Banca di Piacenza, i presidenti Corrado Sforza Fogliani e Giuseppe Nenna, il direttore generale Mario Crosta, i dirigenti e tutti i dipendenti, “per essere sempre così vicini all’Associazione, alla popolazione piacentina e al territorio”.