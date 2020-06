Tragedia alle Cinque Terre: piacentino muore precipitando da un ponte

Precipita da un ponte e perde la vita. Tragedia nella serata di sabato 6 giugno a Vernazza (La Spezia): vittima un piacentino di 61 anni di Fiorenzuola, che si trovava nel piccolo borgo delle Cinque Terre insieme alla moglie.

Tutto si è verificato intorno alle 21. Secondo una prima ricostruzione, la coppia, dopo aver cenato in un ristorante, stava tornando alla propria vettura quando il 61enne si sarebbe sporto da un piccolo ponticello precipitando nel greto del torrente Vernazzola dopo un volo di una decina di metri. Una caduta che gli è stata fatale: la moglie ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e al soccorso alpino, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul fatto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, chiamati a ricostruire esattamente quanto accaduto.