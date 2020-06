Visita virtuale guidata alla basilica di Sant’Antonino il 3 luglio

Venerdì 3 luglio, ore 21, nel giorno che precede la festa del Santo Patrono di Piacenza, Sant’Antonino martire, una nuova visita guidata virtuale ci porterà alla scoperta del complesso architettonico della Basilica di Sant’Antonino, ricco di importanti testimonianze d’arte e di tradizione religiosa.

Si visiterà, grazie alla preparazione degli operatori di Cooltour Piacenza e alla tecnologia (che consentirà di sfruttare la visione virtuale offerta dalle foto sferiche 360°), l’esterno e l’interno della Basilica – alla scoperta delle più importanti opere d’arte custodite- ma ci si affaccerà anche al suo piccolo museo e alla vicina quanto importante piccola chiesa di Santa Maria in Cortina, dove tradizione vuole che fu ritrovato il corpo del Patrono.

L’evento fa parte della nuova offerta di visite guidate pensate ai tempi del Covid-19, tenute da casa con l’ausilio della tecnologia e nate dalla collaborazione tra CoolTour e la Diocesi di Piacenza-Bobbio. Dopo le salite virtuali alla cupola del Guercino e al tour per le vie di Piacenza alla scoperta delle chiese trasformate, demolite e scomparse, arriva la visita virtuale a uno degli edifici religiosi più importanti per Piacenza.

La serata, che si vivrà insieme ma “a distanza”, consentirà ai partecipanti di interagire in diretta con la guida, tramite domande che potranno essere inviate via chat e tramite interventi in “spazi” appositamente predisposti. Un modo, questo, per mantenere un contatto con i propri visitatori abituali e per raggiungerne di nuovi, dal momento che la diretta consentirà potenzialmente la visita a persone curiose o appassionate d’arte da ogni parte d’Italia, gratuitamente. Un modo per continuare a diffondere la Cultura e l’Arte nelle case, in maniera interattiva.

Guidati da Federica Gennari, storica dell’Arte, venerdì 3 luglio il visitatore vivrà un vero e proprio live streaming di circa 75 minuti.

L’evento si terrà sulla piattaforma ZOOM. E’ obbligatoria l’iscrizione per garantirsi la possibilità di prendere parte alla visita. Esiste infatti il limite massimo di 100 partecipanti ed i posti, a poche ore dall’annuncio sui canali social, sono già in esaurimento. Il link per il collegamento verrà inviato via e-mail a coloro che si saranno iscritti.

Per l’iscrizione è necessario inviare una e-mail a: cooltour2.0@gmail.com indicando nell’oggetto ISCRIZIONE VISITA VIRTUALE 3 LUGLIO e nel testo il nome e il cognome di chi si collegherà su ZOOM. Solo seguendo questa modalità si potrà ricevere, successivamente all’iscrizione e alla verifica da parte di un operatore, il link univoco di ingresso alla stanza virtuale che porterà alla visita la sera del 3 luglio.