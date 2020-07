Crolla il tetto del Comune di Travo, tragedia sfiorata

E’ crollato il tetto del Comune di Travo in Alta Trebbia (Piacenza). Il cedimento dovrebbe essere avvenuto nella serata del 5 luglio, quando l’edificio era deserto. La scoperta questa mattina, con il tetto “mangiato” dall’interno.

Secondo i primi sopralluoghi, a quanto pare il solaio ha retto impedendo così che le travi crollate cadessero sugli uffici sottostanti, creando un danno ancora più consistente.

“In paese non abbiamo sentito nulla, ce ne siamo accorti stamattina, con la luce del giorno. Siamo scioccati” ha detto l’assessore Roberta Valla.

“Molto probabilmente il crollo è avvenuto tra la serata e la notte – racconta -, quando all’interno non c’era nessuno. Tra l’altro proprio ieri si è tenuto un concerto in piazza, a poca distanza dal municipio. Dopo il concerto siamo entrati nell’edificio e abbiamo visto, in un corridoio alcuni calcinacci, ma non potevamo di certo immaginare quello che era successo. Non abbiamo sentito alcun rumore e l’entità del danno è diventata visibile solo al mattino”.

