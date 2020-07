“La Regione istituisca l’elenco regionale telematico degli operatori sociosanitari”

“La Regione Emilia-Romagna istituisca l’elenco regionale telematico degli operatori sociosanitari”. A chiederlo, con un’interrogazione a risposta immediata in Assemblea, è Giancarlo Tagliaferri (Fdi).

Il consigliere rileva che queste figure “nel corso dell’emergenza sanitaria, assieme a medici e infermieri, sono stati coinvolti in prima linea”. Tagliaferri chiede quindi all’esecutivo “il riconoscimento di questa qualifica professionale: già in Liguria, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia – ha evidenziato – sono stati attuati provvedimenti che mirano a offrire maggiori tutele alla categoria, tramite, appunto, l’istituzione di un elenco telematico regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione”.

La risposta è arrivata dall’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini, che ha ribadito l’interesse verso la categoria da parte dell’esecutivo regionale, rilevando però, sul tema, che “la Regione non ha potestà legislativa su questa materia”, spiegando quindi che “l’istituzione di un elenco professionale non può prescindere da un accordo in Conferenza Stato-Regioni”.