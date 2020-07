Vigolzone Insieme “Sistemare Piazzale di Carmiano”

Nota stampa del gruppo di minoranza “Vigolzone Insieme”, che sollecita la sistemazione del Piazzale di Carmiano “per renderlo più fruibile da cittadini e turisti”.

La minoranza consiliare di Vigolzone con un’interpellanza depositata il 3 luglio chiede conto dei mancati interventi di completamento e manutenzione del cosiddetto Piazzale di Carmiano, un’area che era stata oggetto di lavori di sistemazione nel passato mandato amministrativo e che tutti conoscono perché ogni anno, fatta eccezione per quello corrente, ospita la Sagra dello Spiedino. Già a settembre 2019 il gruppo Vigolzone insieme aveva interrogato l’amministrazione sui ritardi nella posa delle attrezzature sportive, nel collaudo finale e nella consegna dell’opera ai cittadini. Il consigliere Paganelli rispondendo all’interpellanza aveva assicurato l’intenzione di chiudere i lavori in tempi rapidi, ma purtroppo a 10 mesi di distanza si deve rilevare che nulla di quanto promesso è stato fatto: la rete da pallavolo non è stata collocata nell’area verde individuata d’accordo con le associazioni locali ma si trova ancora sul piazzale a ridosso degli alberi, in una posizione che la rende difficilmente utilizzabile; non è ancora stata formalizzata una convenzione con la Proloco per la gestione dell’area, e la manutenzione ordinaria viene effettuata dal Comune, anche se in modo poco accurato, tanto che da diverse settimane c’è un cartellone elettorale caduto e alcune piante stanno morendo perché non sono mai state annaffiate.