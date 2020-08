Rivi irrigui chiusi in Valnure “Senza acqua si condannano le imprese a morire”

Si è svolto nel primo pomeriggio del 4 agosto l’incontro in Confagricoltura Piacenza tra il presidente Filippo Gasparini, Umberto Gandi presidente del Rio Bertone e del Rio Chiavica, Giuseppe Baldini presidente del Rio Grazzano e Mauro Malvicini segretario di tutti e tre i Rivi della Val Nure sottoposti a divieto di prelievo ai fini irrigui con la determina di fine luglio di Arpae.

Diversi gli aspetti considerati, a partire dal fatto che il torrente Nure non risulta tra quelli monitorati su base storica per il calcolo del DMV e pertanto il provvedimento di chiusura dei rivi viene effettuato improvvisamente e senza alcuna possibilità di previsione. “Sappiamo che quando abbiamo più bisogno d’acqua perché in campagna fa caldo e dobbiamo irrigare arriva il divieto. Quest’anno la decisione ci danneggia doppiamente – ha osservato Umberto Gandi -, perché tutti hanno puntato sui secondi prodotti a causa delle piogge autunnali che hanno impedito la semina dei cereali autunno vernini in molti appezzamenti; a ciò si aggiunga anche che l’agricoltura, a causa del Covid, ha subito rallentamenti e affrontato difficoltà organizzative in primavera, per cui dobbiamo ringraziare il cielo che dopo il divieto di attingimento è piovuto, altrimenti avremmo perso i soldi della lavorazione, delle sementi e tutto il prodotto”.

“È una spada di Damocle che viene calata all’improvviso – ha sottolineato Mauro Malvicini – su un’agricoltura fatta di piccole aziende con una grande varietà ambientale, dove prati si alternano a boschine e sugli appezzamenti si fa la rotazione colturale. Senz’acqua non c’è possibilità di sussistenza e si condannano le imprese a morire. Gli agricoltori della zona non hanno preso alcun ristoro dai danni dell’alluvione del 2015, hanno cercato di resistere, di sistemare in economia le condotte danneggiate. Con la carenza della manodopera, la gestione dei rivi diventa sempre più impegnativa eppure ce la mettiamo tutta perché sono linfa per le nostre imprese e un valore per il paesaggio”.

“In Lombardia non c’è stato alcun problema a concedere le deroghe al DMV – sottolinea Giuseppe Baldini – di cui tra l’altro non è più procrastinabile la modifica nei criteri di calcolo, è poi necessario renderci conto di cosa stiamo parlando: di un torrente che in estate si asciuga comunque, da un lato, e di attingimenti superficiali nei rivi con 5 o sei pompe in tutto che non hanno alcun impatto sulla falda”.

“Viene da chiedersi – chiosa Gasparini – dove sono finiti i finti custodi dell’ambiente che in Val d’Arda, contestando la condotta, volevano l’acqua libera di scorrere nei vecchi canali perché sono ormai parte integrante dell’ambiente. La questione non finisce certo con questo appuntamento, non lasceremo le aziende agricole combattere da sole contro queste decisioni che hanno in spregio l’agricoltura, che ipocritamente la danneggiano con uno pseudo-ambientalismo che cambia corrente, è il caso di dirlo, da vallata a vallata e che ha come unico risultato di demolire un Paese che non riesce a risollevarsi”.