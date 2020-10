Fermato all’uscita del supermercato con cibo rubato: denunciato 63enne

Ruba cibo dagli scaffali di un supermercato: denunciato 63enne.

E’ successo nei giorni scorsi a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza): poco dopo mezzogiorno, il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda ha fermato l’uomo all’uscita di una supermercato in via Einstein. Secondo quanto riportano i militari, il 63enne – nato a Palmi (RC), residente in provincia di Imola, e già con precedenti penali per furto – si era impossessato di alcune confezioni di generi alimentari, per lo più prodotti frigo, e di due confezioni di alici che aveva nascosto in tasca. Una volta intervenuta, la pattuglia del Radiomobile ha preso in consegna l’uomo che, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per furto.

La refurtiva – evidenzia L’Arma -, essendo deperibile, è stata riconsegnata nell’immediatezza al direttore del supermercato.