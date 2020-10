Temporali e vento sui rilievi piacentini: allerta della Protezione Civile

Maltempo in arrivo sui rilievi piacentini: per la giornata di lunedì 26 ottobre, la Protezione Civile Emilia Romagna ha emanato un’allerta arancione per forte vento sugli appennini; gialla, su aree collinari e montagna, per temporali e frane.

Il transito di una profonda onda depressionaria – si legge nel bollettino – determinerà sulla nostra regione precipitazioni diffuse con probabili temporali organizzati sulle macroaree G – Montagna Emiliana Occidentale (PC-PR) e Alta Collina Emiliana Occidentale (PC-PR), ndr – ed E ; le precipitazioni temporalesche stimate dai modelli sulle aree montane potranno raggiungere valori fino a 70-80 mm cumulati in 24 ore. Ventilazione forte da sud ovest fino a Beafourt 9 ( >74 km/h) nei crinali appenninici occidentali, moderata fino a Beafourt 8 ( > 62 Km/h) sui crinali appenninici centro-orientali e fascia collinare.