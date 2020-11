“Bentornato Max!” Anpas riabbraccia il volontario che ha vinto la battaglia contro il Covid

L’applauso per il volontario che ritorna dopo aver vinto la sua battaglia contro il Covid.

Momenti emozionanti quelli vissuti nella sede di Anpas Piacenza che ha riabbracciato Massimiliano Groppi dopo i giorni terribili della malattia: colpito dal virus, a marzo era in entrato in terapia intensiva e oggi dopo un lungo calvario torna in servizio come soccorritore in ambulanza. “Sono troppo felice ed emozionato di essere tornato tra i miei amici – racconta -, è stata dura, ma grazie a tutte le persone che mi sono state vicino è stata un po’ meno dura”. E gli amici di Croce Bianca, schierati davanti ai mezzi di soccorso, hanno voluto dargli il bentornato con un lungo applauso.



“Oggi – le parole del coordinatore provinciale Anpas Paolo Rebecchi – festeggiamo il rientro di Max che dopo un periodo molto difficile torna a prestare il suo servizio, per Anpas e Croce Bianca è una giornata di festa e di risposta a questo terribile virus”.

VIDEO