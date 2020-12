Ospedale di Fiorenzuola, “Blocco B quasi pronto, operativo da febbraio. Vaccini covid all’ex macello”

Il Blocco B dell’ospedale di Fiorenzuola è quasi pronto: completati gli ultimi lavori e i collaudi strutturali, potrà essere inaugurato a febbraio.

Lo ha assicurato il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino, durante la conferenza stampa promossa per fare il punto della situazione, insieme al sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi e alla vice Paola Pizzelli. Mancano ancora i lavori alla facciata esterna e la consegna degli arredi, poi si potrà procedere con il trasferimento dell’unità spinale di Villanova. Una vera opportunità, questa, per l’ospedale della Valdarda, che potrà così, sottolinea il direttore Baldino “fare un vero salto in avanti, con investimenti che verranno fatti anche in ambito tecnologico. Diventerà un punto di riferimento per tutta l’Emilia, con l’ambizione di riuscire ad attirare anche pazienti anche dalla Lombardia”.

Tra gli altri interventi in programma figurano quelli relativi all’ampliamento del pronto soccorso (che vedrà – viene assicurato – anche un ambulatorio ortopedico), mentre si sta lavorando all’allestimento di alcuni letti di pneumologia, nell’ottica di rafforzare l’identità generalistica e internistica dell’ospedale di Fiorenzuola, così come il presidio di Castelsangiovanni avrà una vocazione più cardiologica. Altra novità riguarda la conclusione dei lavori nell’ex macello, dove troverà casa il centro prelievi e verranno eseguiti – quando partirà la campagna – i vaccini covid, anticipa sempre il direttore Baldino.